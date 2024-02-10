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Канадців не вдасться ввести в оману: Трюдо прокоментував інтерв’ю Путіна

10 лютого, 2024 субота
05:59
Війна з Росією прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Відверта пропаганда, яку поширює президент РФ Володимир Путін, не має впливу на пересічних канадців

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи нещодавнє інтерв’ю президента РФ колишньому американському журналісту Такеру Карлсону, пише Укрінформ

"Путін вирішив вдертися до сусідньої країни, порушити права, суверенітет й територіальну цілісність України, а також заснований на правилах міжнародний порядок, на якому ґрунтується безпека усіх нас, хто живе у вільних демократіях світу. Путін, звісно, використовуватиме усю можливу пропаганду, але, запевняю, канадців не вдасться увести в оману", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що "Канада підтримує України не лише через дружбу, а й тому, що заснована на правилах система законів й статутів захищає усіх нас, а не лише українців".

"Тому ми й надалі допомагатимемо України усім, чим треба, протягом усього необхідного часу", - зазначив прем’єр-міністр.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів. 

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу. 

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) заявили, у Кремлі розраховують, що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону створить інформаційний ефект та істерику на Заході.

Теги:
Володимир Путін
Канада
Джастін Трюдо
допомога Україні
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