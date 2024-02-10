В ISW проаналізували аудиторію, на яку може вплинути інтерв'ю Путіна для Такера Карлсона

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, повідомили російському опозиційному виданню "Медуза", що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію, а Кремль має намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Один зі співрозмовників "Медузи" додав, що другорядна мета інтерв’ю — показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв’ю, але не дав оцінки успіху Путіна в цьому плані.

Джерела в Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв’ю як надзвичайно успішну та популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході та стверджували, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв’ю за кордоном, оскільки він продовжує спостерігати за внутрішньою реакцією на інтерв’ю.

Російські окупаційні чиновники відзначили, що інтерв’ю має понад 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його "правдами".

Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Окрім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде".

Опис Медведєвим інтерв’ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, відмінних від його цілей.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".