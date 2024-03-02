"Кошти слід знайти негайно" : міністр оборони Фінляндії про закупівлю зброї та боєприпасів для України
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід посилити військову підтримку України: він наголосив, що кошти на закупівлю зброї та боєприпасів слід знайти негайно
Про це інформує фінський суспільний мовник YLE.
Міністр оборони Фінляндії заявив, що, на його думку, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії й не надала Україні достатньої підтримки.
Він нагадав, що ЄС цьогоріч планує поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Своєю чергою Чехія повідомила, що знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати за межами Європи, та звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель. Вартість цих боєприпасів сягає близько 1,3 млрд євро, втім рішення про фінансування поки що не ухвалено.
"Кошти на підтримку озброєння України мають бути знайдені негайно", - наголосив Хяккянен.
Він додав, що країнам ЄС також необхідно збільшити власне виробництво озброєнь.
- Раніше у Фінляндії повідомили, що не встановлювали жодних обмежень щодо своєї допомоги, і Україна може використовувати надану країною зброю для ударів по території РФ.
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