"Кошти слід знайти негайно" : міністр оборони Фінляндії про закупівлю зброї та боєприпасів для України

Про це інформує фінський суспільний мовник YLE.

Міністр оборони Фінляндії заявив, що, на його думку, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії й не надала Україні достатньої підтримки.

Він нагадав, що ЄС цьогоріч планує поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Своєю чергою Чехія повідомила, що знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати за межами Європи, та звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель. Вартість цих боєприпасів сягає близько 1,3 млрд євро, втім рішення про фінансування поки що не ухвалено.

"Кошти на підтримку озброєння України мають бути знайдені негайно", - наголосив Хяккянен.

Він додав, що країнам ЄС також необхідно збільшити власне виробництво озброєнь.