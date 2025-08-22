Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
Ексклюзив

Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников

Віталій Бесараб
22 серпня, 2025 п'ятниця
18:15
Війна з Росією Трамп і Путін

Російський диктатор Путін не зацікавлений у мирних переговорах про завершення війни й робить розрахунок на затяжні воєнні дії проти України

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів Віталій Портников.

"Єдиним важливим результатом зустрічі на Алясці стало те, що Трамп не перейшов на бік Путіна. Я думаю, що це було головною задачею для президента України та європейських лідерів, які прибули до Вашингтона. Ми маємо зрозуміти, що Путін намагається створити для американського президента можливості, щоб він не запроваджував нових санкцій проти РФ і щоб Трамп не надавав Україні військову допомогу. Поки що, варто зауважити, це Путіну вдається. Після 50-денного ультиматуму Трампа, який потім перетворився на 10 днів, Путіну доведеться розв'язувати непросту задачу, як за допомогою дій, а не слів дати Трампу таку можливість. Адже, свій резерв слів він вже вичерпав. Дональд Трамп скористався цією можливістю, яку йому надав Путін. Оскільки, попри заяви з Білого дому, що проти Росії будуть запроваджені санкції, якщо вони не припинять вогонь, ніякі зустрічі не стануть цьому на заваді, Трамп все ж таки відмовився вводити нові санкції й навіть відмовився від ідеї припинення вогню", - деталізував Портников.

Журналіст наголосив, що президент США Дональд Трамп проявляє нестриманість й дуже зацікавлений пришвидшити процес завершення війни Росії проти України. Однак, як зауважив Портников, у Трампа немає жодних дієвих інструментів тиску на Путіна.

"Зараз Трамп відмовився від ідеї припинення вогню у російсько-українській війні, натомість він говорить про всеосяжний мир. Це не його ідея, а Путіна. І саме Путін про це постійно говорить. Це позиція Путіна, яку Трамп захищає. Просто Путін вважає, що цей всеосяжний мир може стати предметом перемовин під час воєнних дій і ці переговори можуть продовжуватись всю каденцію Дональда Трампа. Фактично це і є його головною задачею - продовжувати війну до моменту, поки Дональд Трамп не залишить Білий дім. Потім далі вже думати про нового президента США і що він може зробити для капітуляції України. До того часу продовжувати повітряний терор України та окуповувати нові українські території. Втім питання лише в тому, чи влаштує такий перебіг подій самого Трампа. Ось цього я взагалі не розумію. Адже ми бачимо, що американський президент проявляє певну нестриманість з приводу того, що все мало б відбуватись набагато швидше, але жодних інструментів тиску на Путіна, щоб пришвидшити процес, в нього немає", - наголосив журналіст.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
  • Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
Читайте також:
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
ЦРУ
Автор Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
на фото Верховна Рада України
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.69
    Продаж 48.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:35
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
17:03
Лавров
ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні
16:50
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції
16:46
Зеленский путін
Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
16:40
У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів
16:27
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 60 боїв: найбільше – на Покровському напрямку
16:24
Юлія Свириденко
Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
16:18
Оновлено
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
16:16
опалення
Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба
16:08
OPINION
Добре бути Трампом...
16:06
Олександр Лукашенко
Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:21
Оновлено
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:14
Ексклюзив
МЗС Польщі
Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV