Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников

Про це в етері Еспресо розповів Віталій Портников.

"Єдиним важливим результатом зустрічі на Алясці стало те, що Трамп не перейшов на бік Путіна. Я думаю, що це було головною задачею для президента України та європейських лідерів, які прибули до Вашингтона. Ми маємо зрозуміти, що Путін намагається створити для американського президента можливості, щоб він не запроваджував нових санкцій проти РФ і щоб Трамп не надавав Україні військову допомогу. Поки що, варто зауважити, це Путіну вдається. Після 50-денного ультиматуму Трампа, який потім перетворився на 10 днів, Путіну доведеться розв'язувати непросту задачу, як за допомогою дій, а не слів дати Трампу таку можливість. Адже, свій резерв слів він вже вичерпав. Дональд Трамп скористався цією можливістю, яку йому надав Путін. Оскільки, попри заяви з Білого дому, що проти Росії будуть запроваджені санкції, якщо вони не припинять вогонь, ніякі зустрічі не стануть цьому на заваді, Трамп все ж таки відмовився вводити нові санкції й навіть відмовився від ідеї припинення вогню", - деталізував Портников.

Журналіст наголосив, що президент США Дональд Трамп проявляє нестриманість й дуже зацікавлений пришвидшити процес завершення війни Росії проти України. Однак, як зауважив Портников, у Трампа немає жодних дієвих інструментів тиску на Путіна.

"Зараз Трамп відмовився від ідеї припинення вогню у російсько-українській війні, натомість він говорить про всеосяжний мир. Це не його ідея, а Путіна. І саме Путін про це постійно говорить. Це позиція Путіна, яку Трамп захищає. Просто Путін вважає, що цей всеосяжний мир може стати предметом перемовин під час воєнних дій і ці переговори можуть продовжуватись всю каденцію Дональда Трампа. Фактично це і є його головною задачею - продовжувати війну до моменту, поки Дональд Трамп не залишить Білий дім. Потім далі вже думати про нового президента США і що він може зробити для капітуляції України. До того часу продовжувати повітряний терор України та окуповувати нові українські території. Втім питання лише в тому, чи влаштує такий перебіг подій самого Трампа. Ось цього я взагалі не розумію. Адже ми бачимо, що американський президент проявляє певну нестриманість з приводу того, що все мало б відбуватись набагато швидше, але жодних інструментів тиску на Путіна, щоб пришвидшити процес, в нього немає", - наголосив журналіст.