Мобілізований не потрапить на лінію боєзіткнення раніше, ніж за два місяці, - боєць 60-ї ОМБр Рост
Військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (позивний Рост) з Лиманського напрямку пояснив, що з моменту мобілізації людини до участі її у бойових діях проходить 3 місяці
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі мобілізаційний ресурс ми не отримуємо. З цієї мобілізації, яка була, та і з попередньої ми теж не отримували. Але розраховуємо на те, що найближчим часом до нас надійде повноваження, і ми відправимо своїх людей відбирати бійців у свій підрозділ", - зауважив Рост.
За словами військовослужбовця ЗСУ, жоден боєць, який був мобілізований, не потрапить на лінію бойового зіткнення раніше, ніж за два місяці.
"Це мінімальний строк, який потрібен для того, щоб навчити людину базовим навичкам на війні. Враховуючи це, через два місяці бійці попадуть до бригади, пізніше відбудеться злагодження всередині підрозділу протягом ще одного місяця.Тобто три місяці пройде з моменту мобілізації людини до виходу її на передній край", - додав Рост.
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