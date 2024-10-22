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"Може бути дві бригади по 6 тис. осіб": Зеленський про підготовку військових із КНДР

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
19:30
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава має інформацію про підготовку двох підрозділів північнокорейських військових: може бути дві бригади по 6 тис. осіб

Зміст

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Було кілька доповідей головкома Сирського щодо ситуації на нашому фронті й щодо перспектив на найближчий час. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів військових з Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик", - сказав Зеленський.

Водночас президент акцентував, що Україна знає, як відповісти на це.

"І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери. Я вдячний усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни", - додав він.

Зеленський також заявив: якщо Північна Корея може втручатися у війну, то це свідчить, що тиску недостатньо.

"І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - заявив Зеленський.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
Військові новини
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