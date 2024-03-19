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Війна з Росією: хроніка
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На Білгородщині обмежують пересування, встановлюють блокпости та евакуюють дітей

19 березня, 2024 вiвторок
23:01
Війна з Росією В'ячеслав Гладков

Зі середи, 20 березня, у частині Білгородської області запроваджують обмеження на пересування

Про це губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у телеграмі.

За словами Гладкова, з 20 березня буде обмежено в'їзд у шість прикордонних населених пунктів Білгородської області. Мова йде про Козинку, Гора-Поділ, Глотове, Грайворон, Новобудівку-першу, Новобудівку-другу та Безимено.

По Білгородській області розставлять блокпости, на яких чергуватимуть прикордонники, співробітники МВС та місцевої адміністрації. 

"Наприклад, жителі можуть в'їхати до міст і сіл, якщо їм потрібно погодувати худобу", - заявив Гладков.

Також проводиться евакуація дітей, 1,2 тис. неповнолітній виїдуть з Білгородщини у Пензу, Тамбов і Калугу.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

У день "виборів" російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".

19 березня російський фастфуд "Вкусно - и точка" зупинив роботу своїх закладів у Білгороді.

Теги:
Україна
Росія
Військові новини
Білгород
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