На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху: кого це стосується

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема, представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", - повідомив Філашкін.

Він зазначив, що для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям тепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.

У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати в громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.

"Ще раз хочу наголосити, що життя людей – найвища цінність, тому робимо все можливе для того, щоб його захистити", - наголосив начальник ОВА.