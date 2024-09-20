На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху: кого це стосується
У зоні активних бойових дій на Донеччині ввели тимчасове обмеження руху транспорту та людей. Зокрема, йдеться про представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхні транспортні засоби
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема, представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", - повідомив Філашкін.
Він зазначив, що для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям тепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.
У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати в громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.
"Ще раз хочу наголосити, що життя людей – найвища цінність, тому робимо все можливе для того, щоб його захистити", - наголосив начальник ОВА.
- Окупанти продовжують активно штурмувати в напрямку Курахового Донецької області.
- Волонтер Владислав Маховський зазначив, що ворожі FPV-дрони становлять загрозу, тому людей з населених пунктів Покровського напрямку евакуйовують на броньованому автомобілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе