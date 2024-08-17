"На всіх рівнях": експерт Криволап розповів про авіаційну складову Курської операції

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Він (авіаційний компонент, - ред.) там присутній на всіх рівняв, починаючи з рівня БПЛА, FPV-дронів, дронів-розвідників, які літають. Оцей міст (через річку Сейм, - ред), його ж не просто так влупили, це скоріше за все Himars, а вже останнє було нанесене скоріш за все ракетою Хамер французька ракета, або може бути Джидан, але думаю, що це був HAMMER по ступеню ураження, може, 250 кілограмів, може, тонна", - розповів він.

Авіаційний експерт зазначив, що F-16 там не застосовуються, але натомість є інші засоби повітряної боротьби.

"А те, що стосується Курщини, застосування авіації, так от починаючи із застосування дронів, F-16, наскільки мені відомо там не літають, але там дуже серйозно працюють МіГи, дуже серйозно працюють Су-27, працюють наші гвинтокрили. Там повна військова операція, там всі роди військ задіяні і всі можливості задіяні, і ППО там є наше і таке інше. І збиваємо гелікоптери Ка-52 і з ПЗРК збиваємо, збиваємо Су-34 за допомогою, скоріш за все це був Patriot, тобто там все працює в повний зріст", - вважає Криволап.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців. У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

17 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про входження підрозділів Сил оборони України до селища Коренево Курської області.