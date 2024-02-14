Нардеп Веніславський назвав причину звільнення Залужного
Народний депутат Федір Веніславський розповів, що головною причиною відставки Валерія Залужного стала втома й психологічний тиск в умовах ведення інтенсивної війни
Про це він розповів у етері Еспресо
"Ми ж розуміємо, що вести два роки таку інтенсивну війну дуже важко. Це психологічний тиск. До того ж Валерій Залужний в таких умовах приймав важкі й складні рішення. Він продемонстрував ефективність протягом двох років війни з Росією. Втома накопичується й тому президент Зеленський адекватно оцінив заслуги Валерія Залужного й нагородив його званням "Героя України", - розповів Веніславський.
Народний депутат наголосив, що не варто поспішати з висновками щодо нових призначень у Генштабі ЗСУ
"Я вважаю, що нам потрібно змінювати тактичні й стратегічні підходи до ведення бойових дій. Ми надіємось, що генерал Сирський продемонструє, що ми можемо воювати зовсім по-іншому й досягати цілей. Тому зараз нам всім треба почекати й потім аналізувати вірність чи невірність рішень. До речі, на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ми будемо заслуховувати Головнокомандувача Сирського про ті завдання, які він бачить перед собою", - додав він.
Звільнення Залужного: що відомо
29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.
Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.
3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.
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