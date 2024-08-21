"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наш підрозділ під час своєї діяльності поки що не брав полонених. Втім, інші підрозділи Сил оборони беруть полонених у Курській області, які належать до різних категорій. Наші хлопці беруть у полон також офіцерів ЗС РФ. Варто зазначити, що якщо з офіцерами знаходяться строковики, то вони чинять чи не найбільший опір. Також чимало полонених є представниками Чеченської Республіки. Ми багато спілкуємося з хлопцями, які брали полонених росіян в Курській області. До того ж, за їхніми словами, є навіть полонені представники ФСБ", - повідомив Галамай.

Військовослужбовець наголосив, що опір росіян в Курській області значно посилився.

"Тут дійсно росіяни застосовують більше КАБів, ніж на тій ділянці фронту на Донеччині, де був наш батальйон. Втім, як виявилось, це не надто велика кількість за певний проміжок часу. Також варто відзначити, що лише нещодавно росіяни почали застосовувати FPV-дрони в боях у Курській області. Також вони значно посилюють артилерійський вогонь і збільшився опір піхотних підрозділів", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.