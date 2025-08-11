"Не стосується України": дипломат Чалий про можливу вигоду Трампа від зустрічі з Путіним

Про це заявив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Насправді я не можу сказати, чому йому так потрібна двостороння зустріч з Путіним. Для чого Путіну, я розумію. Що тут виграє Дональд Трамп, я абсолютно не розумію, якщо не брати до уваги питання, які б складали інший інтерес, ніж українське питання, ніж війна в Європі", - сказав він.

Чалий розповів свою думку щодо результативності зустрічі для Трампа.

"Якщо є питання, в яких Дональд Трамп очікує обіцяного через Стівена Віткоффа в Москві результату. І якщо перед зустріччю ці питання будуть вирішені, він побачить це там, де воно буде розміщено, скажемо так, тоді зрозуміло, чому для нього ця зустріч буде результативною. І це не стосується питання України абсолютно", - підсумував дипломат.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним.

Трамп 11 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним