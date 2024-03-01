Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії
Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що для більшості країн тема про розміщення іноземних військ в Україні є "неприйнятною", тому "ніхто в Європі" не збирається це робити
Про це пише CTK.
"Чи було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні", - сказав Фіала.
За його словами, повний консенсус полягав у тому, що це більше не обговорюватиметься та не розглядатиметься: "Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною. Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну".
Прем'єр-міністр не захотів характеризувати характер наявної інформації, але, за його словами, вся необхідна інформація є: "Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, як вони потім інтерпретуються".
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