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Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії

1 березня, 2024 п'ятниця
08:29
Війна з Росією Національний музей у Празі з прапором України

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що для більшості країн тема про розміщення іноземних військ в Україні є "неприйнятною", тому "ніхто в Європі" не збирається це робити

Про це пише CTK.

"Чи було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні", - сказав Фіала.

За його словами, повний консенсус полягав у тому, що це більше не обговорюватиметься та не розглядатиметься: "Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною. Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну".

Прем'єр-міністр не захотів характеризувати характер наявної інформації, але, за його словами, вся необхідна інформація є: "Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, як вони потім інтерпретуються".

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Чехія
допомога Україні
підтримка України
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