Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії

Про це пише CTK.

"Чи було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні", - сказав Фіала.

За його словами, повний консенсус полягав у тому, що це більше не обговорюватиметься та не розглядатиметься: "Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною. Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну".

Прем'єр-міністр не захотів характеризувати характер наявної інформації, але, за його словами, вся необхідна інформація є: "Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, як вони потім інтерпретуються".