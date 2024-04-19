Обидві партії у Конгресі США підтримують законопроєкт з допомогою Україні, - Шмигаль після зустрічей з сенаторами та конгресменом
Україна нарешті побачила зрушення у питанні розблокування допомоги від США, обидві партії у Конгресі США підтримують законопроєкт з допомогою Україні
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Українська делегація завершила візит у США.
За словами Шмигаля, було три ключові теми, над якими працювали:
- розблокування військової та фінансової допомоги з боку США.
- американські інвестиції в українську економіку.
- використання російських заморожених активів.
"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України", - зазначив прем'єр.
Основна частина допомоги піде на військові потреби, а $7,8 млрд — це бюджетна підтримка, ще більш ніж $1,5 млрд — економічна допомога.
Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.
Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі: з лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.
"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", - наголосив голова українського уряду.
-
12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
-
15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
-
Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.
-
Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
-
Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.94
- EUR Купівля 42.15Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе