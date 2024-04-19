Обидві партії у Конгресі США підтримують законопроєкт з допомогою Україні, - Шмигаль після зустрічей з сенаторами та конгресменом

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Українська делегація завершила візит у США.

За словами Шмигаля, було три ключові теми, над якими працювали:

розблокування військової та фінансової допомоги з боку США.

американські інвестиції в українську економіку.

використання російських заморожених активів.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України", - зазначив прем'єр.

Основна частина допомоги піде на військові потреби, а $7,8 млрд — це бюджетна підтримка, ще більш ніж $1,5 млрд — економічна допомога.

Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі: з лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.

"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", - наголосив голова українського уряду.