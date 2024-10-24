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ООН терміново вимагає у росіян підтвердження смерті зниклої журналістки Рощиної, яка перебувала в них в полоні

Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
07:20
Війна з Росією Вікторія Рощина

Експерти ООН з прав людини терміново шукають підтвердження повідомлень про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла під час роботи на тимчасово окупованих територіях України

Зміст

Про це повідомляє ООН.

"Ці тривожні новини посилюють величезні страждання, завдані сім’ї насильницьким зникненням Вікторії Рощиної та тривалою невизначеністю щодо її долі та місця перебування протягом понад року, що є порушенням міжнародного права про права людини, прирівнюється до тортур і жорстокого поводження", – заявили експерти.

Остання неофіційна інформація про місцеперебування Вікторії Рощиної в місці утримання під вартою в російському місті Таганрог датується 8 вересня 2024 року. Вона, ймовірно, була вивезена в невідоме місце, і з того часу її доля та місцеперебування залишаються невідомими.

У відповідь на численні інформаційні запити, адресовані російській владі, 10 жовтня 2024 року її батько отримав лист від міноборони Росії із підписом "В.Кох", який не повідомив про свою офіційну посаду. У листі стверджувалося, що Вікторія померла 19 вересня 2024 року в російському полоні, але не було надано підтверджуючих документів або подробиць про причину чи обставини її смерті.

"З огляду на те, що затримання або передбачувана смерть Вікторії не були офіційно підтверджені шляхом надання доказів, ми закликаємо російський уряд негайно підтвердити її долю та місцеперебування. Якщо її смерть буде підтверджена, ми закликаємо до негайного повернення її тіла додому, щоб можна було провести незалежне розслідування причин та обставин її смерті, включаючи незалежний розтин", - заявили експерти.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні. Однак станом на 20 жовтня тіло жінки так і не передали в Україну.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

 

Теги:
Україна
Росія
ООН
журналісти
полонені
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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