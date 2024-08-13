"Операція базових ефектів": у Defense Express назвали головну мету наступу ЗСУ в Курській області

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, що зараз відбувається в Курській області можна назвати операцією базових ефектів, яка є західною концепцією. Ця концепція є ядром щодо того, як можна вести гібридну війну. Зокрема, одна зі сторін дуже вдало починає бойові дії на території противника і настільки вдало поєднує воєнні та невоєнні методи, що ворогу залишається лише здогадуватись, що з ним може відбутись. Оскільки, незалежно від того настільки наші підрозділи просунулись на Курщині, щось великих черг в російських військкоматах не спостерігається. Також дуже дивним залишається те, що коли їм потрібно було організувати механізми депортації наших громадян з тимчасово окупованих територій, то в них все було чудово, а от евакуювати своїх громадян із зони бойових дій вони не можуть", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що операція ЗСУ в Курській області повернула стратегічну ініціативу на бік України.

"Також, після початку операції ЗСУ в Курській області, в росіян різко зникло бажання погрожувати ядерною зброєю. Це базові три ефекти. Якщо загалом, то операція ЗСУ в Курській області перевернула стратегічну ситуацію на нашу користь", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість становить 44.