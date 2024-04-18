Остін та начальник штабів США Браун закликали ухвалити допомогу Україні

Про це вони заявили під час засідання підкомітету з питань оборонних асигнувань Палати представників 17 квітня, повідомляє АР.

За словами Брауна, Україна негайно потребує військового озброєння, яке затримувалось через нездатність Конгресу ухвалити пакет фінансування.

"Чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи. Я просто скажу вам, що Україна зараз постає перед жахливими умовами на полі бою", – наголосив він.

Голова Пентагону своєю чергою підкреслив, що в питанні підтримки України час має значення.

"Ми вже бачимо, що ситуація на полі бою починає потроху змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що українцям доводиться нелегко тримати оборону", – сказав Ллойд Остін.