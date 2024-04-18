Остін та начальник штабів США Браун закликали ухвалити допомогу Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосили на необхідності для конгресу якнайшвидше схвалити допомогу Україні
Про це вони заявили під час засідання підкомітету з питань оборонних асигнувань Палати представників 17 квітня, повідомляє АР.
За словами Брауна, Україна негайно потребує військового озброєння, яке затримувалось через нездатність Конгресу ухвалити пакет фінансування.
"Чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи. Я просто скажу вам, що Україна зараз постає перед жахливими умовами на полі бою", – наголосив він.
Голова Пентагону своєю чергою підкреслив, що в питанні підтримки України час має значення.
"Ми вже бачимо, що ситуація на полі бою починає потроху змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що українцям доводиться нелегко тримати оборону", – сказав Ллойд Остін.
- 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
- 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
- Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.
- Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
- Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
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