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Пентагон: на Курщині ЗСУ продемонстрували доблесть, але довгострокові цілі Україна обговорює зі США

Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
01:13
Війна з Росією Пентагон

В американському оборонному відомстві наголосили, що ЗСУ продемонстрували доблесть під час наступу в Курській області РФ, проте довгострокові цілі обговорюються зі США

Зміст

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

За його словами, тривають обговорення між Україною та США щодо основних цілей наступу на Курщині.

Патрік Райдер нагадав, що, за словами, президента України Володимира Зеленського, наступ у Курській області здійснено для створення буферної зони.

"Тому ми проводимо розмови, щоб дізнатися більше про їхні (українців – ред.) цілі", – додав генерал.

Він укотре наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на тому, щоб дати Україні можливість бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

"Що стосується операції в Курську, то вони (ЗСУ – ред.) явно змусили росіян відбиватися. Це, безумовно, продемонструвало творчий підхід і бойову доблесть українців, але коли справа доходить до їхніх довгострокових цілей, то ми все ще обговорюємо це з ними", – констатував речник Пентагону. 

Райдер підтвердив, що РФ "перекинула невелику кількість військ у Курську область, для реагування" і наголосив, що "Росія справді щосили намагається відреагувати, але ми й далі бачимо певні успіхи України в цьому плані".

Водночас представник Пентагону повторив, що політика використання американських засобів ураження дальнього радіуса дії для ударів углиб Росії не змінилася. При цьому він зауважив, що не вдаватиметься "в деталі вибору Україною сил і засобів при проведенні своїх операцій".

Райдер також нагадав, що в понеділок міністри оборони України та США обговорили телефоном поточну ситуацію на полі бою, питання навчання українських військових та підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вересні.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Пентагон
ЗСУ
США
Військові новини
Курськ
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