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Пентагон про навчання на F-16: ми прагнемо забезпечити Україні експлуатаційну спроможність у 2024 році

24 січня, 2024 середа
09:33
Війна з Росією F-16

У Пентагоні розраховують, що у 2024 році зможуть забезпечити Україні експлуатаційну спроможність винищувачів F-16

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

"Ми працюємо як коаліція над авіаційною технікою та прагнемо забезпечити початкову експлуатаційну спроможність для України з її програмою F-16 у 2024 році", - сказала Волландер.

За її словами, ця програма передбачатиме наявність навчених пілотів, платформ, але, крім того, інфраструктуру, запчастини та боєприпаси. 

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

Теги:
Україна
Пентагон
США
F-16
допомога США Україні
зброя для України
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