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Головна Війна з Росією Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін
Ексклюзив

Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін

Ірена Моляр
26 жовтня, 2024 субота
19:37
Війна з Росією Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що КНДР, відправляючи десятками тисяч своїх військових на російсько-українську війну на боці РФ, матиме мільярдні прибутки

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо Північної Кореї та її військових, то в цьому випадку - це розмінна монета. Там є декілька фактів, чому КНДР зацікавлена в такій взаємодії з РФ. Я подивився, що середній північний кореєць отримує 1-3 долари в місяць, ось таку заробітну платню. А солдату платять 2 тис. доларів в місяць. Ми ж розуміємо, що ці гроші не будуть віддавати північнокорейським солдатам, які будуть воювати в Україні або в Курській області. Всі гроші підуть північнокорейському керівництву. Самі порахуйте - якщо будуть воювати 10 тис. солдатів, то в місяць – це 20 млн доларів. Відповідно, за рік помножимо на 12 і буде 240 млн доларів. А якщо це буде 50 тис. солдатів, то помножимо 240 млн на 5 і за рік виходить непогана цифра, майже понад 1 млрд доларів. Десь 1 млрд 300 тис. доларів – це пристойні гроші", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, чому ж 20-мільйонній Північній Кореї не вичавити з себе 10-20 чи 30-50 тис. людей, які підневільні раби, та з якими можна робити все, що завгодно. Їхні родини залишаються в заручниках. Таким чином це є вигідним бізнесом для керівництва КНДР.

"Звичайно, там є й інші інтереси. Москва збирається допомагати КНДР у військово-технічному плані, також ресурсами – постачати нафту, газ. Напевно, це питання піднімається з боку Пхеньяна. Тут для північнокорейського керівництва багато вигод. Є тільки один ризик, що це може загострити відносини з Південною Кореєю та створити якусь ситуацію, за якою війна може поновитися на Корейському півострові. Але ці ризики північнокорейське керівництво припускає весь час, не виключає їх, для цього вони створювали ядерну зброю", - підкреслив політик.

 

 

 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:  є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там  робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну. 

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.




 

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Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Південна Корея
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