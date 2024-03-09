Портников: навряд Зеленський буде далі президентом України й не факт, що його місце займе Залужний

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Питання не в тому чи є людина телевізійним актором, генералом чи банкіром, питання в тому, наскільки в цієї людини є політичний хист. Якщо в тебе немає хисту - ти не станеш актором, якщо в тебе немає хисту - ти не станеш політиком. Ця людина може як бути політично обдарованою, так і не бути - це абсолютно очевидна історія", - вважає журналіст.

Він згадав історії, коли виняткові генерали ставали політиками й рятували свої країни, втім так було не завжди: "Знову таки, до того моменту, поки людина не очолить країну, ти ніколи не дізнаєшся. У самому факті обрання людини з військовою освітою чи з генеральськими погонами очільником держави - немає нічого негативного, питання виключно в тому, як ця людина впорається з викликом".

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За словами Портникова, військова освіта дає можливість планувати управління, але водночас не передбачає розуміння варіативності ситуації й поваги до іншої думки.

"Якщо ви запитуєте про Валерія Залужного - це виключно залежить від того, що буде відбуватися якщо він буде займатися політикою і стане президентом України. Чи може це відбутися? - Звичайно. Хтось буде президентом України після закінчення війни й після президентських виборів. Навряд чи це буде чинний президент, я вам відразу чесно скажу, якась людина, швидше за все, виграє у чинного президента навіть, якщо він буде учасником виборів - це закон війни. Але чи буде це Валерій Залужний - я не знаю, це може бути абсолютно інший вже варіант", - підсумував журналіст.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.