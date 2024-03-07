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Ексклюзив

Команда Зеленського демонструє небажання пояснювати звільнення Залужного: політолог Магда про погодження на посаду посла

7 березня, 2024 четвер
21:30
Суспільство

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вважає, що Валерій Залужний був би більш слушним на посаді постійного представника України при НАТО

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я не можу пригадати за понад 30 років незалежності України, коли було повідомлення про те, що президент особисто узгодив кандидатуру посла в ту чи іншу країну. Я розумію, що Конституцією у нас саме глава держави очолює зовнішню політику, але зазвичай подібними речами займається міністр закордонних справ або ж в українських реаліях – керівник Офісу президента. Однак все-таки влада віддала перевагу тому, щоб сказати, що це президент зробив. Насправді у такий спосіб команда Зеленського демонструє не так його всемогутність, як своє небажання пояснювати, чому Валерія Залужного було звільнено кілька тижнів тому і, відповідно, не хоче говорити про це детальніше", - прокоментував політолог.

За його словами, президентський указ щодо призначення Залужного послом до Великої Британії може з'явитися виключно після того, як буде агреман (від фр. agrément - згода) зі сторони, яка приймає.

"Якщо говорити чесно і відверто, то Залужний був би більш слушним на посаді постійного представника України при НАТО, тому що тоді б він демонстрував власний вплив, міг би там транслювати свій досвід та говорити про багато важливих речей. А те, що він поїде до Великої Британії, то на мою думку,  це теж не є найгірша ситуація, бо Британія – наш надійний партнер. До речі, у Великій Британії цього року будуть парламентські вибори. Роль Залужного, як комунікатора, не має бути недооцінена. Залужний – професійний військовий, тобто людина, яка вміє надавати накази та виконувати їх. Маємо розуміти, що все буде чітко, і Валерій Федорович буде далеко ненайгіршим дипломатом, якщо ми врахуємо принципи кадрової політики у формуванні нашої дипломатичної служби", - зауважив Євген Магда.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
НАТО
Велика Британiя
Валерій Залужний
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