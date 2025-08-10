Портников: в умовах "повітряного перемир'я" може прийти черга до виборів. Це буде проросійський і популістський реванш
При "повітряному перемир'ї" може прийти і черга до нових виборів, які стануть черговим популістським і проросійським реваншем, тому що більшість знесиленого війною населення проголосують за тих, хто буде обіцяти домовитися
Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.
"Якщо Путіну важливіше зберегти прихильність Трампа, ніж продовжувати на даному етапі війну, він може піти на певні поступки. Може ж, до речі, бути поступка у вигляді "повітряного перемир'я". Це теж Путіну може бути вигідно. Оголошується "повітряне перемир'я". Путін вважає, що все, що він міг інфраструктурно, він в Україні вже знищив", - зазначив він.
На його думку, за такого сценарію, сама війна на лінії фронту продовжується, але, все більше і більше людей в самій Україні на цю війну великої уваги не звертають.
"Війна перетворюється на такий аналог АТО. І Росія на цьому аналогу АТО посилює свої дестабілізаційні дії і переконує українське суспільство, що піти на російські умови - це найкращий спосіб не потрапити в зону війни. Тому що, якщо ви хочете, щоб вас більше не мобілізували, щоб ви продовжували жити спокійним, мирним життям у своїх містах і селищах, які вже ніхто не обстрілює, оберіть владу, яка домовиться з Путіним. Чого ви тримаєтеся за владу, яка не домовляється із Росією? В умовах "повітряного перемир'я" може прийти і черга до нових президентських та парламентських виборів, які стануть черговим популістським і проросійським реваншем, тому що більшість знесиленого війною населення проголосують за тих, хто буде обіцяти домовитися", - вважає журналіст.
Що передувало
У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.
Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.
Читайте також: РФ в рамках мирної угоди прагне контролю не тільки над Донеччиною і Луганщиною, а і над Запорізькою та Херсонською областями, - Bild
Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.
Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.
ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.
Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.
