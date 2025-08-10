Портников: в умовах "повітряного перемир'я" може прийти черга до виборів. Це буде проросійський і популістський реванш

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Якщо Путіну важливіше зберегти прихильність Трампа, ніж продовжувати на даному етапі війну, він може піти на певні поступки. Може ж, до речі, бути поступка у вигляді "повітряного перемир'я". Це теж Путіну може бути вигідно. Оголошується "повітряне перемир'я". Путін вважає, що все, що він міг інфраструктурно, він в Україні вже знищив", - зазначив він.

На його думку, за такого сценарію, сама війна на лінії фронту продовжується, але, все більше і більше людей в самій Україні на цю війну великої уваги не звертають.

"Війна перетворюється на такий аналог АТО. І Росія на цьому аналогу АТО посилює свої дестабілізаційні дії і переконує українське суспільство, що піти на російські умови - це найкращий спосіб не потрапити в зону війни. Тому що, якщо ви хочете, щоб вас більше не мобілізували, щоб ви продовжували жити спокійним, мирним життям у своїх містах і селищах, які вже ніхто не обстрілює, оберіть владу, яка домовиться з Путіним. Чого ви тримаєтеся за владу, яка не домовляється із Росією? В умовах "повітряного перемир'я" може прийти і черга до нових президентських та парламентських виборів, які стануть черговим популістським і проросійським реваншем, тому що більшість знесиленого війною населення проголосують за тих, хто буде обіцяти домовитися", - вважає журналіст.



