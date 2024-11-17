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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Пожежа на складі у Білгородській області, пошкоджене підприємство у Воронезькій та вибухи в Іжевську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Пожежа на складі у Білгородській області, пошкоджене підприємство у Воронезькій та вибухи в Іжевську: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
17 листопада, 2024 неділя
18:49
Війна з Росією атака БПЛА на Краснодарський край

Цей тиждень росіяни провели із пожежею на складі у Білгородській області, також БПЛА пошкодили підприємство у Воронезькій, вибухи лунали в Іжевську

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 11 - 17.11.2024

Атака на Іжевський електромеханічний завод "Купол", пожежа на складі у Білгородській області та спалений штурмовий гелікоптер Мі-24 у Підмосков'ї

  • 11 листопада стало відомо, що у ніч на 10 листопада на аеродромі в Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, що належить російській армії. Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил РФ. "ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", – підкреслили в розвідці.
  • Уночі вівторка, 12 листопада, росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на нафтобазу в Білгородській області. Там спалахнула пожежа. "ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували загоряння", – написав губернатор Білгородської області Гладков.
  • Тим часом вороже відомство розповідало, наче 12 листопада 9 БПЛА знищили над територією Білгородської області, 2 – над територією Брянської області та ще 2 – над територією Курської області.
  • Окрім того, стало відомо, що у ніч з 11 на 12 листопада українські воїни вдало обстріляли склад ПММ у Білгородській області РФ. Завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнефтеснаб", за попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа. "Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал. Далі буде", – заявили у Генштабі.
  • А 13 листопада російське міноборони знову заявило про атаку БПЛА. Їхня ППО нібито ліквідувала 29 безпілотників: 7 з них було – над територією Курської області, 7 – над територією Білгородської області, 5 – над територією Тверської області, 5 – над територією Брянської області, 3 – над територією Пензенської області та 2 – над територією Воронезької області. Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає через атаку немає. Натомість у передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства.
  • У ніч на 15 листопада безпілотники атакували цілі в Краснодарському краї РФ, імовірно, цілили в аеродром "Кримськ". Також ворожа ППО працювала по дронах на Білгородщині, в окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі.  За даними Андрющенка, з 23:15 до 5 ранку тривала атака БПЛА на військовий аеропорт в місті Кримське Краснодарського краю ПФ.  Атакувало щонайменше 36 БПЛА, звітувало міноборони РФ. "Офіційний Краснодар наголошує на влучанні, зафіксовано падіння уламків ППО неподалік аеродрому. Ураження на самому військовому аеродромі замовчують, проте місцеві пабліки повідомляють про кілька влучань. Чекаємо на офіційне підтвердження OSINT дослідників або Генштабу", зазначив радник міського голови Маріуполя. Імовірно, БПЛА намагалися атакувати військовий аеродром "Кримськ", передає телеграм-канал ASTRA.

 

  •  Уночі суботи, 16 листопада, у Росії поскаржилися на атаку дронів і заявили про роботу ППО над 4 регіонами й анексованим Кримом. Влада Калузької області підтвердила приліт на околицях міста Людиново, де розташована нафтобаза. Цієї ночі російська ППО начебто знищила 34 українських безпілотники. Зокрема, 20 з них були перехоплені на Курщиною, 11 – над Брянською областю і ще по одному над Білгородщиною, Калузькою областю та тимчасово окупованим Кримом. За даними очільника російського регіону, у результаті було пошкоджено скління в кількох житлових будинках і кілька автівок. Водночас жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури начебто немає. 
  • У ніч на 17 листопада безпілотники атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", а також БПЛА, РЛС і певні компоненти.  Очільник Удмуртії заявив, що вранці надійшло повідомлення про вибух за адресою Леніна 101, де розташований "заводський цех". За попередньою інформацією, впав БПЛА, додав Бречалов. "На виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано. На жаль, одна людина постраждала. Його вже госпіталізували – стан середнього ступеня важкості", –зазначив голова Удмуртії. Пізніше він уточнив, що чоловік, який нібито постраждав внаслідок падіння безпілотного літального апарату в Іжевську, госпіталізований із травмою голови середнього ступеня важкості.  Очевидці пишуть, що БПЛА атакував майданчик 300-го виробництва оборонного заводу "Купол" на перехресті вулиць Леніна та 40 років перемоги.

Атака на тимчасово окуповані Маріуполь і Бердянськ, а також Крим

  •  Уранці 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнула автівка, в якій перебував керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Це була операція Служби безпеки України, яка наголошує наголошують, що він "був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни". Унаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.
  • У ніч на 15 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Маріуполь. За слова Андрющенка, близько 23:15 навколо Маріуполя працювали системи ППО ворога. Зафіксовано по два пуски біля Центрального району (аеропорт Маріуполя) та в районі селища Виноградне (Лівобережний район). Зранку МО РФ прозвітувало про 10 збитих БПЛА над Азовським морем.  У Бердянському районі вибух стався в районі Новопетрівки біля полігону. 

Думки експертів

Як відзначає речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, російська армія розв'язала проблему завантаження ракет типу "Калібр" на кораблі, яка виникла через перебазування суден Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська. На думку речника, дивно, що Росія так довго до цього йшла, адже "системи, які дозволяють завантажувати ракети, не є чимось надзвичайно особливим".

"Наразі у Чорному морі на чергуванні немає носіїв «Калібрів», але нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто, тому що російський ВПК працює, і якщо атаки не відбуваються прямо зараз, то озброєння накопичується. Тому можна сказати, що ворог постійно готується. Зараз у нього інша тактика - здебільшого застосовує дрони. Але це не означає, що ми можемо розслабитися та не чекати якихось інших способів впливу", – підкреслив Плетенчук.

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