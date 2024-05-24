Путін не просто хоче зірвати Саміт миру, він боїться того, що може дати Саміт, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні 24 травня.

"Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок. Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки", - сказав президент.

Натомість, наголосив Зеленський, Росії нічого протиставити.

"Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", - додав він.

Також Зеленський повідомив, що запросив на Саміт миру президента Кот-д’Івуару: "Сьогодні говорив із Президентом Кот-д’Івуару, запросив на Саміт миру, вдячний за готовність брати участь".

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.