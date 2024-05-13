РФ намагатиметься просуватися на Харків, проте не очікується серйозних проривів, - Держдеп США

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що РФ намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків", - зазначив він.

Представник Держдепу не виключив, що росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу впродовж наступних тижнів, однак не масштабних просувань.

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"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії", - запевнив Пател.

За його словами, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат російській армії.