РФ намагатиметься просуватися на Харків, проте не очікується серйозних проривів, - Держдеп США
У Держдепартаменті США заявили, що надходження допомоги зі США, а також підтримка партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти активізації наступу РФ
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що РФ намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків", - зазначив він.
Представник Держдепу не виключив, що росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу впродовж наступних тижнів, однак не масштабних просувань.
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"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії", - запевнив Пател.
За його словами, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат російській армії.
- Росіяни продовжують наступальні дії на Харківщині, мали частковий успіх біля села Лук'янці. Сили оборони зупинили просування окупантів. РФ використовує цивільних як живий щит.
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