РФ обстріляла центр Купʼянська-Вузлового на Харківщині: двоє цивільних загинули
Вдень 23 серпня окупанти вдарили по центральній частині Купʼянська-Вузлового Харківської області, є загиблі та поранені
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули", - написав він.
За інформацією очільника ОДА, є щонайменше двоє постраждалих внаслідок обстрілу.
Огляд місця профільними службами триває.
- Російська армія у четвер, 22 серпня, атакувала населені пункти Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу Богодухова загинув чоловік, серед поранених - 15-річний хлопець.
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