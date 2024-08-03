РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози

У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев

Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми