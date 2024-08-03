РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія протягом минулої доби просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що російський ворог просунувся у селищі Желанне та біля міста Залізне в Донецькій області.
На інших напрямках фронту ситуація залишається незмінною.
- З початку доби 2 серпня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку - там росіяни здійснили 36 спроб штурму.
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