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Головна Війна з Росією РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Катерина Єсікова
3 серпня, 2024 субота
08:57
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія протягом минулої доби просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що російський ворог просунувся у селищі Желанне та біля міста Залізне в Донецькій області. 

На інших напрямках фронту ситуація залишається незмінною.

  • З початку доби 2 серпня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку - там росіяни здійснили 36 спроб штурму.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
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