РФ увечері 31 травня скинула дві авіабомби на дитсадок у Мирнограді: 5 постраждалих

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".

Унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки - 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани.