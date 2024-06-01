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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ увечері 31 травня скинула дві авіабомби на дитсадок у Мирнограді: 5 постраждалих

РФ увечері 31 травня скинула дві авіабомби на дитсадок у Мирнограді: 5 постраждалих

1 червня, 2024 субота
14:39
Війна з Росією Зруйнований дитсадок у Мирнограді

Увечері 31 травня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді. Унаслідок цього постраждали 5 людей

Зміст
  • Зруйнований дитсадок у Мирнограді
  • Зруйнований дитсадок у Мирнограді
  • Зруйнований дитсадок у Мирнограді

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". 

Унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки - 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани.

  • Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях. На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на Львівщині є постраждалі.
Теги:
Донеччина
ракетний удар
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