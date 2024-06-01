РФ увечері 31 травня скинула дві авіабомби на дитсадок у Мирнограді: 5 постраждалих
Увечері 31 травня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді. Унаслідок цього постраждали 5 людей
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".
Унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки - 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях. На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на Львівщині є постраждалі.
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