Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Микола Княжицький.

"Очевидно, росіяни тестують країни НАТО, перш за все. Трампа тестують, тому що це приниження для нього. Тільки він зустрівся з президентом Польщі Навроцьким і президент Польщі розповів, яка сильна американсько-польська дружба, як росіяни атакують Польщу майже 20 дронами. І що може зробити Америка? Трамп написав зараз в соціальних мережах: "Починаємо". Побачимо, що він почне", - зазначив він.

Нардеп порівняв це з санкціями проти Росії, які весь час обіцяються, але не вводяться.

"Вони мають дуже багато цілей, тому що вони хочуть посіяти зневіру, якщо НАТО не відповість гідно, хочуть показати слабкість НАТО, хочуть вселити страх в польське суспільство і в суспільство інших країн. Перевірити, наскільки далеко вони можуть зайти в атаках на Європу і на європейські країни, посіяти розчарування в Україні і в українцях, мовляв, треба себе захищати навіщо нам ці українці, або треба приймати капітуляцію України, бо нам всім буде ще гірше і тиснути на Україну, щоб вона капітулювала", - сказав Княжицький.

Він наголосив на тому, що цілей в Росії дуже багато.

"Цілей, які стоять за цією провокацією. Варто зазначити, що відбулася вона після поїздки Путіна в Китай, де він, мабуть, отримав запевнення в підтримці від Сі Цзіньпіня і став таким, так би мовити, рішучим. Тим більше на фоні нерішучості Сполучених Штатів у введенні санкцій і інші протидії Російській Федерації", - підсумував народний депутат.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.