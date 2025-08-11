Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає ознак підготовки РФ до припинення вогню і війни. За даними розвідки, ворожа армія переміщує сили для нових наступальних операцій
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні була доповідь розвідки та військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнне. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше", - сказав Зеленський.
Він не бачить жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації.
"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", - пояснив президент.
Зеленський додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
- Президент США Дональд Трамп у понеділок, 11 серпня, під час брифінгу зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.
- Біла Церква
