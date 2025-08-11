Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні була доповідь розвідки та військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнне. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше", - сказав Зеленський.

Він не бачить жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації.

"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", - пояснив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій.