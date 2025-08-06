Росія планує нарощувати свою присутність в Харківській області, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
У короткостроковій перспективі у противника відсутні будь-які шанси окупувати Куп'янськ, втім, росіяни будуть нарощувати свою присутність на Харківщині
Про це в етері Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
"Щодо Купʼянська, то ворог діє сьогодні за сценарієм, який застосовував й до інших міст, зокрема, Вовчанська. Противник системно завдає ударів по місту саме за допомогою авіації. На жаль, противник робить місто не придатним для швидкого відновлення. Втім, я переконаний, що нам вдасться, втримати місто, росіяни не зможуть його окупувати. Якщо ми говоримо про Купʼянськ лівобережний й Купʼянськ-Вузловий, то противник топчеться тут вже рік і жодних здобутків на полі бою вони досягти не можуть", - розповів Федоренко.
Він також наголосив, що ворог сьогодні не здатний окупувати місто Купʼянськ. Втім, росіяни будуть намагатись нарощувати наступальний потенціал в Харківській області.
"У короткостроковій перспективі у противника відсутні будь-які шанси окупувати Куп'янськ. Втім, ворог буде намагатись нарощувати свою присутність у Харківській області. Це стосується Дворічанського напрямку, а також й Вовчанська. В районі Липецької громади противник досить тривалий час теж активний, але успіху там він не має. Тому від кількості засобів та людей в Силах оборони залежать перспективи просування ворога на фронті. На поточний момент росіянам не вдасться стрімко просуватись у Харківській області", - додав він.
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