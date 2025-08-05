Від початку доби на фронті відбувся 61 бій, на Покровському напрямку відбили 20 ворожих штурмів

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції ЗСУ, чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій, один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили 20 атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще три тривають.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі атакували позиції наших захисників у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку російська авіація завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

4 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 151 бойове зіткнення: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 45 ворожих атак.



