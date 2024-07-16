Росіяни на Харківському напрямку минулої доби скинули 36 КАБів, - ОТУ "Харків"

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ворог завдав по наших позиціях 20 авіаційних ударів із використанням 36 КАБів. Така тенденція зберігається уже протягом кількох днів. У наших військових є розробки захисту від КАБів, але не розкриватиму цих таємниць. Ці розробки використовуються, але, на превеликий жаль, паритету в повітрі у нас наразі немає", - розповів він.

Водночас Повх акцентував, що Сили оборони України завдають втрат РФ й ефективно протистоять намаганням окупантів змінити оперативну ситуацію на Харківському напрямку на свою користь.

"За минулу добу ворог втратив на нашому напрямку 2 броньовані бойові машини, 7 артилерійських систем, 4 автомобілі, 3 одиниці спеціальної техніки та 27 БПЛА. Вогнем у відповідь наша артилерія знищила 58 укриттів особового складу противника, 1 пункт зберігання боєкомплекту та один стартовий майданчик БПЛА", - повідомив речник.