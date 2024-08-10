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Росіяни на ТОТ набирають масовку на мітинги нібито у підтримку населення Курщини, - ЦНС

Світлана Кравченко
10 серпня, 2024 субота
12:33
Війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях росіяни організовують мітинги, на яких змушують місцевих на камеру імітувати підтримку населенню Курської області

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації.

При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про так званий батальйон "Нахтіґаль", який нібито захоплює населені пункти Курщини.

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"Росія – це країна-фарс, де реальність перевернута, а будь-які людські цінності не є такими. Тому всі процеси прийняті в здоровому суспільстві окупанти імітують й перетворюють на зброю", - наголосили у ЦНС. 

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, писало, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. 

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

Вночі 10 серпня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

Теги:
окуповані території
окупанти
пропаганда
Курськ
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