Росіяни на ТОТ набирають масовку на мітинги нібито у підтримку населення Курщини, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації.

При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про так званий батальйон "Нахтіґаль", який нібито захоплює населені пункти Курщини.

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"Росія – це країна-фарс, де реальність перевернута, а будь-які людські цінності не є такими. Тому всі процеси прийняті в здоровому суспільстві окупанти імітують й перетворюють на зброю", - наголосили у ЦНС.

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, писало, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

Вночі 10 серпня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.