Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені
У неділю, 1 вересня, окупанти завдали удару по Люботину Харківського району. На цивільному підприємстві постраждали троє людей
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали удар по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство", - написав він.
За його словами, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу, додав очільник ОВА.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по передмістю Харкова з боку російських окупантів.
- Уранці 1 вересня російські окупанти атакували Богодухівський район Харківської області і влучили по цивільному підприємству, унаслідок чого постраждали двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе