Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удар по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство", - написав він.

За його словами, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу, додав очільник ОВА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по передмістю Харкова з боку російських окупантів.