Російська дезінформація: США вимагають від Києва пояснень щодо обстрілу Курської області

Про це повідомляє global.espreso.tv.

Насправді радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив зовсім інше, а кремлівська пропаганда спотворила оригінальну заяву.

"Нічого не змінилося в нашій політиці щодо сприяння або заохочення ударів чи атак усередині Росії, звичайно, за межами того, що ми дозволяли їм робити зі зброєю, наданою США в минулому, тобто націлюватися лише на неминучі загрози. через кордон [...] Ми звертаємося до наших українських колег, щоб трохи краще порозумітися", - сказав Кірбі.

Він додав, що найдоцільніше - "нехай українці так чи інакше говорять про свою діяльність".

"Тож я б скерував вас до ЗСУ, щоб ви поговорили про те, що вони роблять. Звичайно, ми будемо зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для захисту", - сказав Кірбі.

Таким чином, ніхто не говорив про те, щоб вимагати пояснення з Києва.

Однак до того, як повна стенограма пресбрифінгу була опублікована на офіційному сайті Білого дому, багато ЗМІ, в тому числі й українські, поширили інформацію, оскільки вона була зманіпульована та неправильно витлумачена роспропагандою.

Редакція Еспресо люб'язно нагадує, що пошук першоджерела завжди краще, ніж цитування заяв Білого дому в інтерпретації кремлівських ЗМІ.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.