Російська дезінформація: США вимагають від Києва пояснень щодо обстрілу Курської області
7 серпня багато ЗМІ, в тому числі й українські, поширили фейкову інформацію, буцімто США мають намір вимагати від Києва пояснень щодо подій у Курській області
Про це повідомляє global.espreso.tv.
Насправді радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив зовсім інше, а кремлівська пропаганда спотворила оригінальну заяву.
"Нічого не змінилося в нашій політиці щодо сприяння або заохочення ударів чи атак усередині Росії, звичайно, за межами того, що ми дозволяли їм робити зі зброєю, наданою США в минулому, тобто націлюватися лише на неминучі загрози. через кордон [...] Ми звертаємося до наших українських колег, щоб трохи краще порозумітися", - сказав Кірбі.
Він додав, що найдоцільніше - "нехай українці так чи інакше говорять про свою діяльність".
"Тож я б скерував вас до ЗСУ, щоб ви поговорили про те, що вони роблять. Звичайно, ми будемо зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для захисту", - сказав Кірбі.
Таким чином, ніхто не говорив про те, щоб вимагати пояснення з Києва.
Однак до того, як повна стенограма пресбрифінгу була опублікована на офіційному сайті Білого дому, багато ЗМІ, в тому числі й українські, поширили інформацію, оскільки вона була зманіпульована та неправильно витлумачена роспропагандою.
Редакція Еспресо люб'язно нагадує, що пошук першоджерела завжди краще, ніж цитування заяв Білого дому в інтерпретації кремлівських ЗМІ.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.
Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.
З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
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