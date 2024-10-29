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Серед кандидатів на посади в Силах оборони 19% - жінки

Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
03:08
Війна з Росією Жінки в армії

У Міністерстві оборони України заявили, що станом на 27 жовтня серед кандидатів на посади в Силах оборони 19% становлять жінки

Зміст

Про це інформує Міноборони. 

"Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. З них - 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони вказали, що серед усіх кандидатів 81% становлять чоловіки і 19% - жінки. Лише минулого тижня до центрів рекрутингу звернулося 853 українці, з них 197 зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

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Загалом Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

За даними Міноборони, станом на 6 жовтня 20 150 людей звернулися до центрів рекрутингу української армії.

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Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
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