Сили ППО вдарили по ворожих літаках, використовуючи фактор раптовості, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко
Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" прокоментував знищення 7 російських літаків впродовж тижня
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Збиті 7 літаків РФ - результат роботи українських військ ППО. Вони провели аналіз роботи супротивника і використовуючи фактор раптовості, поставили у певних місцях батареї Patriot та вдарили по російських літаках", - зазначив Риженко.
За його словами, літаки які збивають українські сили, в основному запускають барижуючі авіабомби, які зазвичай запускають на віддаленні від лінії фронту, не перетинаючи її, за 30-40 км.
"Завдяки цим характеристикам, вони можуть перетинати лінію фронту і влучати у ціль вже на наших контрольованих територіях. Росіяни останні тижні інтенсифікували застосування цієї авіацї, як вплив на наші військові позиції, так і на цивільне населення", - сказав Риженко.
Війська ППО застосовують відповідні варіанти застосування зенітно-ракетних комплексів. В основому, це Patriot, зауважив він.
"У Patriot є так звані контейнери, які приєднуються до основної машини, радару, що здійснює команду "на старт" ракети. Коли ми висуваємо будь-яку військову техніку на ділянку, яка наближається до фронту, ризик збільшується. Але тоді шукаються інші шляхи, щоб знизити цей ризик. Можливо, використовують засоби маскування. Також можливе і використання старих радянських систем, але із західними ракетами. Судячи по дальності, скоріш за все, у цих випадках били сучасні системи", - додав капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ.
- Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.
- Пізніше українські бійці збили ще 2 російські літаки.
- 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34, вже 7-й ворожий літак, який Повітряні сили ліквідували продовж тижня.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що одне з головних завдань для держави цьогоріч - повітряний захист, відзначивши знищення 7 російських "сушок" впродовж тижня.
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