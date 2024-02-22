Сили ППО вдарили по ворожих літаках, використовуючи фактор раптовості, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Збиті 7 літаків РФ - результат роботи українських військ ППО. Вони провели аналіз роботи супротивника і використовуючи фактор раптовості, поставили у певних місцях батареї Patriot та вдарили по російських літаках", - зазначив Риженко.

За його словами, літаки які збивають українські сили, в основному запускають барижуючі авіабомби, які зазвичай запускають на віддаленні від лінії фронту, не перетинаючи її, за 30-40 км.

"Завдяки цим характеристикам, вони можуть перетинати лінію фронту і влучати у ціль вже на наших контрольованих територіях. Росіяни останні тижні інтенсифікували застосування цієї авіацї, як вплив на наші військові позиції, так і на цивільне населення", - сказав Риженко.

Війська ППО застосовують відповідні варіанти застосування зенітно-ракетних комплексів. В основому, це Patriot, зауважив він.

"У Patriot є так звані контейнери, які приєднуються до основної машини, радару, що здійснює команду "на старт" ракети. Коли ми висуваємо будь-яку військову техніку на ділянку, яка наближається до фронту, ризик збільшується. Але тоді шукаються інші шляхи, щоб знизити цей ризик. Можливо, використовують засоби маскування. Також можливе і використання старих радянських систем, але із західними ракетами. Судячи по дальності, скоріш за все, у цих випадках били сучасні системи", - додав капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ.