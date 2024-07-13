"Скажених псів пристрілюють, іншого рецепта немає": дипломат Безсмертний прокоментував ймовірні переговори з Росією
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що росіяни ніколи не будуть виконувати умови будь-яких переговорів й будуть трактувати їх так, як вони хочуть
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Треба мати на увазі, кажу вам як людина, яка з ними сиділа десятки, а може й сотні разів за столом переговорів: вони трактують норми міжнародного права, все що необхідно, починаючи від виборчого законодавства закінчуючи договорами про нерозповсюдження ядерних озброєнь так, як вони вважають за необхідне, а не так, як там написано. Тому вони будуть шукати такі варіанти, як Небензя на засіданні Ради Безпеки розказував про те, що українці самі бомбили Охматдит. Уявіть собі, виходити й говорити в залі, де сидять шановані люди, члени постійної Ради Безпеки ООН, представництво міжнародне. Він виходить і розповідає, що українці самі себе бомбили, що вони самі себе розстрілювали в Бучі й т.д. Ось вам ця філософія. Тому я взагалі, коли берусь за такі речі, то мені здається, що в цьому відношенні ліпше говорити, що ми маємо робити, ніж пояснювати що воно робить. Ось це мерзенне, дике створіння. Скажених псів пристрілюють, іншого рецепту там немає і не може бути. Діагноз зрозумілий, рецепт усунення цієї хвороби теж зрозумілий. Чому немає дії? Бо є хто пише відкриті листи, які друкують у The Guardian і не тільки про те, що треба домовлятися. З ким домовлятися?!", - розповів Безсмертний
Дипломат зауважив, що росіяни завжди будуть трактувати будь-які домовленості так, які їм це потрібно й вигідно
"Скільки разів я американцям пояснював, щоб вони не сідали з ними в принципі за стіл. Оскільки все, що ви підпишете, для вас - обов'язок, а для них - абсолютно нічого не означає. Ось яка ситуація. Тому, російський диктатор не збирався й не збирається виконувати норми міжнародного права. Ми всі повинні пам'ятати: все, що він робить, всі рішення не мають абсолютно ніякої правової сили. Це всі розуміють у світі. Ось на що потрібно спиратись і чим необхідно керуватись. Нам необхідно домагатися як можна швидшого об'єднання сил і реалізації рецептури в тому, щоб вилікувати хворобу цього етносу, цієї держави й цього фюрера", - додав він.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
- 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон
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