"Скажених псів пристрілюють, іншого рецепта немає": дипломат Безсмертний прокоментував ймовірні переговори з Росією

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Треба мати на увазі, кажу вам як людина, яка з ними сиділа десятки, а може й сотні разів за столом переговорів: вони трактують норми міжнародного права, все що необхідно, починаючи від виборчого законодавства закінчуючи договорами про нерозповсюдження ядерних озброєнь так, як вони вважають за необхідне, а не так, як там написано. Тому вони будуть шукати такі варіанти, як Небензя на засіданні Ради Безпеки розказував про те, що українці самі бомбили Охматдит. Уявіть собі, виходити й говорити в залі, де сидять шановані люди, члени постійної Ради Безпеки ООН, представництво міжнародне. Він виходить і розповідає, що українці самі себе бомбили, що вони самі себе розстрілювали в Бучі й т.д. Ось вам ця філософія. Тому я взагалі, коли берусь за такі речі, то мені здається, що в цьому відношенні ліпше говорити, що ми маємо робити, ніж пояснювати що воно робить. Ось це мерзенне, дике створіння. Скажених псів пристрілюють, іншого рецепту там немає і не може бути. Діагноз зрозумілий, рецепт усунення цієї хвороби теж зрозумілий. Чому немає дії? Бо є хто пише відкриті листи, які друкують у The Guardian і не тільки про те, що треба домовлятися. З ким домовлятися?!", - розповів Безсмертний

Дипломат зауважив, що росіяни завжди будуть трактувати будь-які домовленості так, які їм це потрібно й вигідно

"Скільки разів я американцям пояснював, щоб вони не сідали з ними в принципі за стіл. Оскільки все, що ви підпишете, для вас - обов'язок, а для них - абсолютно нічого не означає. Ось яка ситуація. Тому, російський диктатор не збирався й не збирається виконувати норми міжнародного права. Ми всі повинні пам'ятати: все, що він робить, всі рішення не мають абсолютно ніякої правової сили. Це всі розуміють у світі. Ось на що потрібно спиратись і чим необхідно керуватись. Нам необхідно домагатися як можна швидшого об'єднання сил і реалізації рецептури в тому, щоб вилікувати хворобу цього етносу, цієї держави й цього фюрера", - додав він.