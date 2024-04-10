США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" дипломат Олександр Хара вважає, що США ніяк не можуть вплинути на продовження ударів України по території РФ
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Зрозуміло, що РФ є важливою країною в енергетичному плані для глобального ринку. Звичайно, що коливання цін на нафту можуть вплинути на цей ринок. Втім, усі заяви щодо ударів по російських НПЗ більше повʼязані з американськими виборами. Оскільки підняття цін на нафту хоча б на кілька центів точно не додадуть позитиву чинній адміністрації президента США", - пояснив Хара.
За словами дипломата, Захід обмежує Україну у військовій допомозі, бо боїться ескалації з боку РФ
"Загалом, Ллойд Остін озвучив позицію США щодо ударів України по російських НПЗ у рамках провальної стратегії адміністрації Байдена щодо стримування ударів Києва по території РФ. Ця стратегія полягає в тому, що не можна підштовхувати Кремль до ескалації. У рамках цієї стратегії відповідно партнери й надають нам допомогу. Вони надають зброю, яку не можна застосовувати на території РФ і, відповідно, не переносили війну на їх територію. З іншого боку, вони ніяк не можуть вплинути на удари по території РФ, оскільки Україна бореться за своє виживання", - додав він.
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