США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зрозуміло, що РФ є важливою країною в енергетичному плані для глобального ринку. Звичайно, що коливання цін на нафту можуть вплинути на цей ринок. Втім, усі заяви щодо ударів по російських НПЗ більше повʼязані з американськими виборами. Оскільки підняття цін на нафту хоча б на кілька центів точно не додадуть позитиву чинній адміністрації президента США", - пояснив Хара.

За словами дипломата, Захід обмежує Україну у військовій допомозі, бо боїться ескалації з боку РФ

"Загалом, Ллойд Остін озвучив позицію США щодо ударів України по російських НПЗ у рамках провальної стратегії адміністрації Байдена щодо стримування ударів Києва по території РФ. Ця стратегія полягає в тому, що не можна підштовхувати Кремль до ескалації. У рамках цієї стратегії відповідно партнери й надають нам допомогу. Вони надають зброю, яку не можна застосовувати на території РФ і, відповідно, не переносили війну на їх територію. З іншого боку, вони ніяк не можуть вплинути на удари по території РФ, оскільки Україна бореться за своє виживання", - додав він.