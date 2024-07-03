США знімуть усі обмеження із ЗСУ на використання далекобійної зброї, ​​якщо РФ спробує розширити фронт, - Держдеп

Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн, передає "Голос Америки".

"Військовий злочинець Путін і його сили розрахували точну дистанцію для ударів по Україні з Російської території – таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо", – заявив конгресмен-республіканець Джо Вілсон під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

Він наголосив, що Україна має виграти війну, адже українці вмотивовані боротьбою за існування, але "перемога можлива лише якщо ми їм це дозволимо".

Республіканець Томас Кін зазначив, що останні звіти вказують на те, що адміністрація обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України. Що значно менше повного радіуса дії "атакамсів", який становить понад 300 кілометрів.

"Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії атакамсів, які адміністрація не дає вразити Україні?" – запитав представника Держдепартаменту.

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн відповів: "Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань".

Але нині, за словами О’Браяна, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – відповів О'Браєн.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки, – ред.), якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – відповів О'Браєн під час слухань.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.

15 червня повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що Україна має право на самозахист, яке включає право знищувати легітимні військові цілі на території Росії.