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Станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, - Яценюк

24 лютого, 2024 субота
20:59
Війна з Росією Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем‘єр-міністр України (2014-16 рр.), зазначив, що Путін не очікував, що США очолять Захід у боротьбі проти Росії, починаючи від запроваджених санкцій і закінчуючи постачанням зброї та фінансуванням України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо зовнішньої допомоги, на превеликий жаль, сталося так, як гадалося. Було об'єктивно зрозуміло, що демократичні суспільства потім увійдуть у свій внутрішній так званий демократичний процес. Я і так дивуюся, що Західний світ протримався два роки. До речі, Путін на це не розрахував, так само як і не розрахував, що після повномасштабного вторгнення Захід збереться до купи і США очолять процес боротьби проти кримінальної путінської Росії, починаючи від запроваджених санкцій проти РФ і закінчуючи постачанням зброї та фінансуванням України. Дивіться, який загальний обсяг, американці дали $75 млрд, це військова та економічна допомога, європейці з урахуванням 50 млрд євро, які вони дадуть у найближчі 4 роки, дали $107 млрд", - прокоментував Арсеній Яценюк.

За його словами, ключова проблема зараз – США, а саме передвиборча боротьба.

"Допомога Україні – це не благодійність, тому що завдяки американській допомозі Україна встояла, Росія наполовину роззброєна, крім ядерної зброї. І Росії принаймні треба 5 років на те, щоб відновити свій потенціал і знову представляти загрозу НАТО у тих обсягах, які у неї були до повномасштабної війни. Мене тішить, що видання The Wall Street Journal вже вчиняє тиск на республіканських конгресменів, персонально на протрампістів, кажучи, що потрібно прийняти пакет допомоги Україні. А у Washington Post було пояснено для республіканської партії, чому їм вигідно проголосувати за пакет для України, якщо вони хочуть, щоб Трамп був обраний. Але ми не знаємо, хто буде обраний. Тобто там є певний рух", - зауважив голова Київського безпекового форуму.

Яценюк розповів, що мав розмову з двома високопосадовими американцями, які дали ймовірність голосування за пакет допомозі України понад 50%, але один з них сказав, що це може тягнутися два місяці.

"Зараз демократи вже зібрали 213 з необхідних 218 голосів. В принципі є можливість того, що вони зберуть 218 голосів і тоді, вже минаючи спікера Палати представників Джонсона, це питання буде виставлене на голосування. Якщо цього не буде, то треба відверто сказати, станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, це нереально", - резюмував експрем‘єр-міністр України

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
  • 21 лютого президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування.
Теги:
Україна
Росія
Арсеній Яценюк
Володимир Путін
Захід
НАТО
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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