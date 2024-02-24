Станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, - Яценюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо зовнішньої допомоги, на превеликий жаль, сталося так, як гадалося. Було об'єктивно зрозуміло, що демократичні суспільства потім увійдуть у свій внутрішній так званий демократичний процес. Я і так дивуюся, що Західний світ протримався два роки. До речі, Путін на це не розрахував, так само як і не розрахував, що після повномасштабного вторгнення Захід збереться до купи і США очолять процес боротьби проти кримінальної путінської Росії, починаючи від запроваджених санкцій проти РФ і закінчуючи постачанням зброї та фінансуванням України. Дивіться, який загальний обсяг, американці дали $75 млрд, це військова та економічна допомога, європейці з урахуванням 50 млрд євро, які вони дадуть у найближчі 4 роки, дали $107 млрд", - прокоментував Арсеній Яценюк.

За його словами, ключова проблема зараз – США, а саме передвиборча боротьба.

"Допомога Україні – це не благодійність, тому що завдяки американській допомозі Україна встояла, Росія наполовину роззброєна, крім ядерної зброї. І Росії принаймні треба 5 років на те, щоб відновити свій потенціал і знову представляти загрозу НАТО у тих обсягах, які у неї були до повномасштабної війни. Мене тішить, що видання The Wall Street Journal вже вчиняє тиск на республіканських конгресменів, персонально на протрампістів, кажучи, що потрібно прийняти пакет допомоги Україні. А у Washington Post було пояснено для республіканської партії, чому їм вигідно проголосувати за пакет для України, якщо вони хочуть, щоб Трамп був обраний. Але ми не знаємо, хто буде обраний. Тобто там є певний рух", - зауважив голова Київського безпекового форуму.

Яценюк розповів, що мав розмову з двома високопосадовими американцями, які дали ймовірність голосування за пакет допомозі України понад 50%, але один з них сказав, що це може тягнутися два місяці.

"Зараз демократи вже зібрали 213 з необхідних 218 голосів. В принципі є можливість того, що вони зберуть 218 голосів і тоді, вже минаючи спікера Палати представників Джонсона, це питання буде виставлене на голосування. Якщо цього не буде, то треба відверто сказати, станом на сьогодні американську допомогу європейці не здатні замінити, це нереально", - резюмував експрем‘єр-міністр України