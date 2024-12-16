Стратегічно це не змінить ситуацію, 10-12 тис. солдатів КНДР закривають мобілізаційну яму росіян менш ніж на два тижні, – Лакійчук

Про це в етері Громадського радіо розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Павло Лакійчук зазначив: якщо порахувати втрати окупантів, то за день у війні проти України РФ втрачає від тисячі до двох тисяч особового складу. Відповідно, 10-12 тисяч північнокорейців закривають цю мобілізаційну яму росіян менше, ніж на два тижні.

"Стратегічно, та кількість військових КНДР, які зараз воюють проти України, ситуацію не змінить", – зазначив він.

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Якщо ж розглядати цю кількість військових КНДР як пробний крок, то в разі успіху, який може побачити Кім Чен Ин, можливе масштабування участі північнокорейських військових у війні проти України, вважає експерт.