Стратегічно це не змінить ситуацію, 10-12 тис. солдатів КНДР закривають мобілізаційну яму росіян менш ніж на два тижні, – Лакійчук
Залучені Росією до війни проти України 10-12 тисяч північнокорейських військових, не змінять ситуацію на полі бою
Про це в етері Громадського радіо розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".
Павло Лакійчук зазначив: якщо порахувати втрати окупантів, то за день у війні проти України РФ втрачає від тисячі до двох тисяч особового складу. Відповідно, 10-12 тисяч північнокорейців закривають цю мобілізаційну яму росіян менше, ніж на два тижні.
"Стратегічно, та кількість військових КНДР, які зараз воюють проти України, ситуацію не змінить", – зазначив він.
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Якщо ж розглядати цю кількість військових КНДР як пробний крок, то в разі успіху, який може побачити Кім Чен Ин, можливе масштабування участі північнокорейських військових у війні проти України, вважає експерт.
- Підрозділи північнокорейської армії, які РФ залучила до війни проти України, 13 грудня привели в стан готовності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначили, що командуванню підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з Північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води.
- У суботу, 14 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вперше офіційно заявив про участь бійців КНДР в наступальних діях на українські позиції в межах Курщини і, як наслідок, про "помітні втрати" з їхнього боку.
- Того самого дня українська військова розвідка ГУР назвала чисельність перших втрат вояків із КНДР – 200 осіб. До того ж за даними української сторони, солдати Кім Чен Ина помилково знищили 8 кадировців.
- За інформацією розвідників, після втрат у штурмах на Курщині підрозділи армії КНДР доукомплектовують свіжим особовим складом для продовження активних бойових дій.
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