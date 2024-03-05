Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Треба припинити розбазарювання коштів, які потрібні ЗСУ: Луценко про виділення Кабміном грошей на дороги
Ексклюзив

Треба припинити розбазарювання коштів, які потрібні ЗСУ: Луценко про виділення Кабміном грошей на дороги

5 березня, 2024 вiвторок
20:41
Війна з Росією Юрій Луценко

Політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко зазначив, що наразі потрібно вкладати усі ресурси в оборону, щоб захистити українських військових і рубежі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Будемо сподіватися, що США нададуть Україні допомогу, але сигнали стають все більш песимістичними. Ми маємо повною мірою залучити всі ресурси, але обурює, що Кабмін у ситуації блокування американської допомоги раптом виділяє 17 млрд гривень на обслуговування доріг. А 17 млрд гривень - це 1 млн дронів, а це еквівалент 5 млн снарядів. А це означає утримання рубежів і захист наших солдатів. 17 млрд гривень - це близько 2 тис. станцій РЕБ", - пояснив Луценко.

За словами капітана ЗСУ, 200 станцій РЕБ достатньо для того, аби щільно прикрити усю лінію фронту від атак російських безпілотників.

"17 млрд гривень достатньо для того, щоб зробити відповідні системи радіоелектронної боротьби й розвідки, щоб захистити Харків і Одесу. А наша влада вміє тільки показувати пальцем на Америку, мовляв, наші солдати гинуть тому, що США не дає нам допомоги. Це все дуже схоже на 2021 рік, коли партнери наголошували на тому, що напад буде, і треба готувати Гостомель, Чонгар і Чорнобиль, а ми вкладали гроші у дороги, заморозивши всі військові програми. Зараз ця історія повторюється, треба припинити розбазарювання коштів, які потрібні ЗСУ", - наголосив Луценко.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

1 березня конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.



 

Теги:
Відео
Новини
Кабмін
ЄС
зброя
дороги
Юрій Луценко
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Павло Розенко
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій
Марія Захарова
4 березня, 2024 понедiлок
У МЗС РФ заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін відреагував
фортифікаційне обладнання смуг оборони
3 березня, 2024 неділя
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
21:51
Вибори у США: Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки
21:47
Болгарія
Прем'єр Болгарії Денков йде у відставку
21:12
Оновлено
Франція
Макрон підтвердив, що Франція приєднається до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України
21:05
Оновлено
Еммануель Макрон
Макрон закликав союзників України не бути боягузами. У Німеччині відреагували
20:44
ООН
ООН задокументувала понад 100 випадків викрадень проукраїнських активістів у окупованому РФ Криму
20:40
Олег Синєгубов
"Ворог продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки": Синєгубов про оперативну ситуацію на Харківщині
20:27
Аналітика
Сергій Згурець
Ефективність атаки у форматі "зграї" - чергове ураження корабля ЧФ РФ "Сергій Котов". Колонка Сергія Згурця
20:13
Продав 20 тонн стратегічного дизпального: судитимуть командира взводу однієї з військових частин Одещини
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 741-го дня війни: корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" знищено, а внаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін і викрадення "замороженої" Європи
19:59
Харків
"Евакуація Харкова": Росія вигадала новий фейк
19:46
На фото: Олена Зеленська
"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"
19:43
На фото: Пʼєр Рішар
П’єр Рішар заявив, що шокований масовими убивствами українців Росією
19:39
Оновлено
Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських генералів Кобилаша та Соколова: в Україні відреагували
19:35
Вікторія Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку
19:27
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Росіяни 34 рази намагались прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку
19:11
застосунок Дія
У Дії спростили процес оформлення субсидії
19:01
зеленський макрон
Франція анонсувала відеозустріч очільників МЗС і міноборони України, партнерів і генсека НАТО
18:56
Тібо Куртуа
Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"
18:53
Інтерв’ю
Микола Капітоненко. Фото Укрінформ
Чи може Україна повернути ядерну зброю? Пояснює Микола Капітоненко
18:49
Оновлено
Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється
18:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива
18:35
нафта ембарго санкції
Попри санкції прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80% порівняно з 2023 роком, - Bloomberg
18:21
На фото: Герцогиня Единбурзька Софі Гелен
Герцогиня Единбурзька підтримала жертв сексуального насильства під час війни РФ в Україні
18:19
Фінляндія та Швеція
Угорщина завершила процес ратифікації вступу Швеції в НАТО
18:13
Путін_Росгвардія
"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"
18:10
Ексклюзив
Російське судно
Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"
18:02
OPINION
Олексій Петров
Невже у нас нікому навчати новобранців?
18:02
Вірменія вступ у ЄС світ Росія
Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak
18:00
Ексклюзив
Морський дрон SeaBaby
"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"
17:59
Оновлено
кібератака
У ГУР повідомили, що сайт міноборони РФ досі "лежить" після зламу серверів 4 березня
17:57
На фото: Опера GAIA-24
У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби
17:56
Борис Пісторіус
Пісторіус планує повернути обов'язковий призов до армії в Німеччині, – Spiegel
17:55
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
17:53
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу
17:32
тюрма
Тюремні строки отримали троє зрадників, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту
17:18
Центренерго
У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн
17:11
Едін Джеко
Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною
17:11
Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
17:09
Молдова
Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV