Треба припинити розбазарювання коштів, які потрібні ЗСУ: Луценко про виділення Кабміном грошей на дороги

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Будемо сподіватися, що США нададуть Україні допомогу, але сигнали стають все більш песимістичними. Ми маємо повною мірою залучити всі ресурси, але обурює, що Кабмін у ситуації блокування американської допомоги раптом виділяє 17 млрд гривень на обслуговування доріг. А 17 млрд гривень - це 1 млн дронів, а це еквівалент 5 млн снарядів. А це означає утримання рубежів і захист наших солдатів. 17 млрд гривень - це близько 2 тис. станцій РЕБ", - пояснив Луценко.

За словами капітана ЗСУ, 200 станцій РЕБ достатньо для того, аби щільно прикрити усю лінію фронту від атак російських безпілотників.

"17 млрд гривень достатньо для того, щоб зробити відповідні системи радіоелектронної боротьби й розвідки, щоб захистити Харків і Одесу. А наша влада вміє тільки показувати пальцем на Америку, мовляв, наші солдати гинуть тому, що США не дає нам допомоги. Це все дуже схоже на 2021 рік, коли партнери наголошували на тому, що напад буде, і треба готувати Гостомель, Чонгар і Чорнобиль, а ми вкладали гроші у дороги, заморозивши всі військові програми. Зараз ця історія повторюється, треба припинити розбазарювання коштів, які потрібні ЗСУ", - наголосив Луценко.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

1 березня конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.





