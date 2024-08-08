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"Треба йти до Києва і далі": Медведєв відреагував на операцію в Курській області

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
08:21
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради федерації Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні має набути "відкрито екстериторіального характеру" через операцію в Курській області

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Про це він написав у Telegram.

"З цього моменту "СВО" має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі", - заявив Медведєв.

За його словами, відтепер можна і треба відкрито говорити про операцію в Курській області - "без сором'язливості та дипломатичних реверансів".

"Терористична операція бандерівців має зняти з цієї теми будь-які табу. Нехай це усвідомлюють усі, включно з англійськими виродками: ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним", - заявив Медведєв.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ". 

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська підтвердили просування до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій.

Теги:
Росія
Дмитро Медведєв
російська армія
пропаганда
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