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Це дає противнику потенційну оперативну перевагу: Згурець про обмеження України завдавати ударів по військових цілях на території РФ

27 травня, 2024 понедiлок
09:44
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україна вимушена зараз грати на других ролях саме через обмеження використання західного озброєння, які поки що головно нав'язані насамперед США

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз на півночі Харківщини лінія фронту збільшилася на 70 км. Далі у логіці дій противника – розтягування наших резервів. Розуміємо, що навіть обмежені ресурси, які є у ворога на цій ділянці, нам все одно доведеться компенсувати перекиданням наших бригад. І у цьому сенсі це вже є вторинний ефект, а первинний ефект був би насправді, якби ми мали можливість знищувати накопичені сили загарбників, то це б позбавило їх ініціативи. А зараз ми вимушені грати на других ролях саме через ці правила використання західного озброєння, які поки що головно нав'язані насамперед США", - зауважив військовий експерт.

За його словами, з одного боку ми розуміємо, що для нас є важливими США як стратегічний партнер, а з іншого боку ці тактичні обмеження дають росіянам потенційну оперативну перевагу.

"Це розуміють військові експерти, політики, тому якраз тиск на адміністрацію Байдена зростає. З іншого боку, я розумію, якою логікою вони керуються, однак вона не відповідає українським інтересам з точки зору використання оперативно-тактичного озброєння американського виробництва", - підкреслив Сергій Згурець.

  • 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
  • Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
  • Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
  • За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
  • 25 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії, чим викликав критику з боку Італії
Теги:
Україна
Росія
зброя
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
США
Харківщина
зброя для України
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