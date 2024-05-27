Це дає противнику потенційну оперативну перевагу: Згурець про обмеження України завдавати ударів по військових цілях на території РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз на півночі Харківщини лінія фронту збільшилася на 70 км. Далі у логіці дій противника – розтягування наших резервів. Розуміємо, що навіть обмежені ресурси, які є у ворога на цій ділянці, нам все одно доведеться компенсувати перекиданням наших бригад. І у цьому сенсі це вже є вторинний ефект, а первинний ефект був би насправді, якби ми мали можливість знищувати накопичені сили загарбників, то це б позбавило їх ініціативи. А зараз ми вимушені грати на других ролях саме через ці правила використання західного озброєння, які поки що головно нав'язані насамперед США", - зауважив військовий експерт.

За його словами, з одного боку ми розуміємо, що для нас є важливими США як стратегічний партнер, а з іншого боку ці тактичні обмеження дають росіянам потенційну оперативну перевагу.

"Це розуміють військові експерти, політики, тому якраз тиск на адміністрацію Байдена зростає. З іншого боку, я розумію, якою логікою вони керуються, однак вона не відповідає українським інтересам з точки зору використання оперативно-тактичного озброєння американського виробництва", - підкреслив Сергій Згурець.