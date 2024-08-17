Це нагадує Росії про "елемент самознищення": міністр оборони Латвії про події в Курській області

Про це сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв'ю "Голосу Америки", говорячи про події довкола українського наступу в Курській області РФ.

Латвійський міністр розглядає операцію ЗСУ в Курській області як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України. Він переконаний, що Україна має повне право захищати свою територію і народ, зокрема й завдаючи ударів по російських територіях.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія", – зазначив Спрудс. І додав, що це "нагадує Росії про елемент самознищення".

"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – зазначив він.

Коментуючи події у Курській області, міністр сказав, що йдеться також про "дуже, дуже важливий сигнал" про те, що Росія "не може виграти цю війну".

"Рано чи пізно (звісно за підтримки союзників) Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. Це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", – сказав міністр оборони Латвії.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області