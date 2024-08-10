У мережі шириться відео з підняттям українського прапора у Свердликовому Курської області
У суботу, 10 серпня, у мережі з'явилося відео, де українські військові вішають прапор України над адміністративною будівлею у Свердликовому, що в Курській області РФ
Відео опублікували низка телеграм-каналів, зокрема WarArchive.
"Українські бійці вішають український прапор над адміністративною будівлею, російська ганчірка полетіла вниз, де вона повинна бути", - йдеться у повідомленні.
У телеграм-каналі зазначили, що орієнтовна дата відео - 8 серпня 2024 року.
Зазначимо, що Інститут вивчення війни 8 липня повідомляв, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області. Тоді деякі російські джерела писала, що українські бійці всього захопили 11 населених пунктів, зокрема Свердликове.
Читайте також: Уроки Курська: У росіян нульова самоорганізація
Про ситуацію у Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
Очільник Кремля Володимир Путін 7 серпня зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Наступного дня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 серпня заявив, що ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе