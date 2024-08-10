У мережі шириться відео з підняттям українського прапора у Свердликовому Курської області

Відео опублікували низка телеграм-каналів, зокрема WarArchive.

"Українські бійці вішають український прапор над адміністративною будівлею, російська ганчірка полетіла вниз, де вона повинна бути", - йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі зазначили, що орієнтовна дата відео - 8 серпня 2024 року.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни 8 липня повідомляв, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області. Тоді деякі російські джерела писала, що українські бійці всього захопили 11 населених пунктів, зокрема Свердликове.

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Про ситуацію у Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Очільник Кремля Володимир Путін 7 серпня зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Наступного дня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck спільно із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки у селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 серпня заявив, що ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км.