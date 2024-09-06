У Міноборони допустили до постачання ЗСУ унікальну польову кухню-трансформер

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

"Зазвичай для приготування їжі в польових умовах у підрозділах ЗС України використовують переважно старі радянські польові кухні КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На польових кухнях-причепах радянського зразка можливо було готувати лише дві страви одночасно. Працюють старі польові кухні на дровах або дизельному паливі. Не забезпечує така кухонна техніка й комфортних умов для особового складу, немає можливостей працювати з напівфабрикатами, немає холодильного обладнання для зберігання продуктів, устаткування для миття і сушіння посуду тощо", - розповіли в Міноборони.

Зазначають, що нову модульну кухню для потреб ЗСУ виготовили на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК. Вона призначена для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

За основу для виробу українські інженери взяли форм-фактор 20-футового морського контейнеру. До місця виконання завдань кухню доставляють на причепі або автомобільному базовому шасі, яке має стандартні кріплення для такого габаритного вантажу.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

"До слова, модульна кухня сама "знімає" себе з платформи за допомогою гідродомкратів. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням — 2 години. Працює в такому модулі одночасно 6 кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення, цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. Також є дизель-генератор.

Повідомляють, що у військах вже є понад 20 таких кухонь. Як зазначають військові кухарі, перелік обладнання польової кухні часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу.